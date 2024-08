ONLINE: Džudo nad 100 kg mužov na OH 2024, Márius Fízeľ dnes LIVE

Olympijské hry - judo 2024/2025

02.08.2024 o 10:00

Nad 100 kg – muži

Prehľad

Osemfinále:

Kim Min-čong (KOR) vs. Tataroglu/Marinic

Martti Puumalainen (FIN) vs. Kokauri/Silva

Andy Granda (CUB) vs. Marvin Gadeau (MON)

Sajto Tacuru (JPN) vs. Krpálek/Snippe

Temur Rachimov (TJK) vs. Abramov/Odchu

Ališer Jusupov (UZB) Takayawa/Fízeľ

Guram Tušišvili (GEO) - Ndiaye/Mane

Teddy Riner (FRA) - Magomedomarov/Lili





1. kolo:

Ibrahim Tataroglu (TUR) vs. Enej Marinic (SLO)

Ušangi Kokauri (AZE) vs. Rafael Silva (BRA)

Lukáš Krpálek (CZE) vs. Jelle Snippe (NED)

Erik Abramov (GER) vs. Cecencengel Odchu (MGL)

Gerard Takayawa (FIJ) vs. Marius Fízeľ (SVK)

Mbagnick Ndiaye (SEN) vs. Bubacar Mane (GBS)

Magomedomar Magomedomarov (UAE) vs. Mohamed El Mehdi Lili (ALG)