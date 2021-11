Milióny na úplatkoch, drogy a ovplyvnené duely. Podvody môžu pochovať dva športy

BRATISLAVA. Podrazy a podvody v športe nie sú novinkou. Okabátiť súperov a vybabrať s pravidlami sa snažia najmä športovci.

Lenže, čo ak by podvody a obchádzanie pravidiel pretláčali priamo športové zväzy? Šport by stratil pred fanúšikmi kredit, v rukách prezidentov by sa stal len nástrojom príjmov. Férový súboj degradoval na zlé divadlo.

Takéto mafiánske praktiky prerástli dve svetové federácie – box a vzpieranie. Obom hrozí vylúčenie z programu najbližších olympijských hier v Paríži 2024. Pritom oba športy patria medzi najstaršie a na OH sú nepretržite viac ako sto rokov.