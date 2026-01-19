Trumpov vízový zákaz zasahuje aj MS. Organizátori majú hľadať vysvetlenie u úradov

Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré majú hostiť Spojené štáty, Kanada a Mexiko, čelia novej vrstve problémov. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa totiž oznámila rozsiahle pozastavenie vízového procesu pre žiadateľov zo 75 krajín.
Ako referuje web denníka Marca, hoci americké úrady tvrdia, že opatrenie sa týka imigračných postupov a nie turizmu, jeho načasovanie vyvolalo zmätok. Až 15 z dotknutých štátov má pritom mať na turnaji svoje národné tímy, vrátane Brazílie, Uruguaja, Maroka či Senegalu.
Interný dokument ministerstva zahraničných vecí nariadil americkým konzulátom „pozastaviť spracovanie víz pre žiadateľov zo 75 krajín, kým sa prehodnotia štandardy preverovania“. Zákaz má začať platiť 21. januára a je označený ako časovo neobmedzený. Hoci sa oficiálne vzťahuje na imigračné víza, teda dlhodobý pobyt a prácu, neistota sa rýchlo preniesla aj na fanúšikov plánujúcich cestu na zápasy.
Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Tommy Pigott zdôraznil, že vláda postupuje v rámci existujúcich právomocí. „Ministerstvo zahraničných vecí využije svoju dlhodobú právomoc vyhlásiť potenciálnych imigrantov za nespôsobilých, ak by sa mohli stať verejnou záťažou pre Spojené štáty a zneužívať štedrosť amerického ľudu,“ uviedol.
Zároveň potvrdil, že „imigračné procesy z dotknutých krajín budú pozastavené, kým sa prehodnotia postupy“.
Formálne sa opatrenie nevzťahuje na neimigračné víza, teda turistické či študentské. Teoreticky by tak fanúšikovia mali mať možnosť vstupu do krajiny. V praxi však obavy pretrvávajú.
Meškania, rozdielne výklady pravidiel na konzulátoch a chýbajúce jasné usmernenia vyvolávajú otázky najmä v krajinách, kde už dnes trvá vybavenie víz celé mesiace.
Medzi štátmi, ktorých sa opatrenie dotýka, sú Brazília, Maroko, Haiti, Kolumbia, Pobrežie Slonoviny, Egypt, Ghana, Irán či Uruguaj. Výrazný dopad môže mať situácia v C-skupine šampionátu, kde až tri tímy - Brazília, Maroko a Haiti - pochádzajú z krajín zahrnutých do pozastavenia víz.
Zápasy plánované vo Foxborough a Miami by tak mohli prebehnúť pred citeľne slabšou diváckou kulisou.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zatiaľ k situácii nevydala oficiálne stanovisko, no organizátori turnaja majú podľa zdrojov hľadať vysvetlenie u amerických úradov. Pri očakávaných miliónoch zahraničných návštevníkov má aj „obmedzená neistota“ výrazné logistické a ekonomické dôsledky.
Hoci samotný turnaj zatiaľ ohrozený nie je, prípad ukazuje, „ako rýchlo sa môžu politické rozhodnutia pretnúť s globálnym športom“. Kým fanúšikovia dolaďujú cestovné plány, jedno je isté - bez jasného výkladu pravidiel zo strany úradov zostane futbalový sviatok v tieni otáznikov.