Hrbatý: Keď na mňa od hnevu bučalo 12-tisíc fanúšikov, bol som šťastný

Je to niečo, čím si Novak nechcel prejsť. Ale pred cestou do Austrálie musel počítať s tým, že aj keby prešiel cez hranice bez problémov, stále by vyvolával rôzne otázky. Myslím si, že mentálne sa na to pripravuje človek už doma. Keď už letí na takýto turnaj, počíta s tým, že sa môžu vyskytnúť problémy.

Aj keď nemôže vopred vedieť, aké veľké budú. Tieto sú väčšie. Určite ho to ovplyvní, ale má šťastie, že do Austrálie sa chodí minimálne týždeň vopred, takže stále má niekoľko dní na prípravu. Čiastočne to potom z hlavy vyprchá.

Aký vstup do turnaja ho čaká?

Na atmosféru na štadióne sa bude musieť nastaviť. Na druhej strane to možno bude pekné a zaujímavé. Sám si rád pozriem tie zápasy. Australian Open získal reklamu, ktorú by si nedokázal zaplatiť. Novakove zápasy budú mimoriadne sledované po celom svete aj na štadióne. Očakávam priam futbalovú atmosféru. Bude to divoké.