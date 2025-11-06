Francúzi riešia krízu v strede poľa. Do nominácie sa po dlhom čase vracia obľúbený hráč

PARÍŽ. Francúzsky futbalista N'Golo Kante sa môže v novembrových dueloch kvalifikácie MS 2026 prvýkrát po roku predstaviť v reprezentačnom drese.
Zverenci trénera Didiera Deschampsa budú chcieť víťazstvom nad Ukrajinou 13. novembra v Paríži potvrdiť účasť na budúcoročnom šampionáte.
Tridsaťštyriročný bývalý stredopoliar Chelsea či Leicesteru je aktuálne hráčom saudskoarabského Al-Ittihad.
V drese Francúzska nastúpil naposledy minulý rok v novembrovom dueli Ligy národov proti Izraelu.
Kormidelník „Les Blues“ reagoval povolaním Kanteho na krízu v strede poľa, Adrien Rabiot a Aurelien Tchouameni budú Francúzom chýbať pre zranenie.
Absentujú aj zranení Ousmane Dembele a Desire Doue, čo znamená, že šancu by mohli dostať ďalší navrátilci do kádra Rayan Cherki z Manchestru City a Randal Kolo Muani z Tottenhamu Hotspur.
Obaja sa zotavili zo zranení a postupne sa stávajú súčasťou základnej jedenástky vo svojich kluboch.
Do nominácie sa po zlepšených výkonoch v drese PSG vrátil aj Warren Zaire-Emery. Ak sa Francúzom nepodarí zvíťaziť nad Ukrajinou, čaká ich o tri dni neskôr ešte duel v Baku proti Azerbajdžanu.
Nominácia Francúzska
Brankári: Lucas Chevalier (Paris St. Germain), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Rennes)
Obrancovia: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (FC Chelsea), Lucas Hernandez (Paríž St. Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)
Stredopoliari: Eduardo Camavinga (Real Madrid), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Manu Koné (AS Rím), Michael Olise (Bayern Mníchov), Warren Zaire-Emery (Paríž St. Germain)
Útočníci: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (Paríž St. Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Hugo Ekitike (FC Liverpool), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Christopher Nkunku (AC Miláno)