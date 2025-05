Pastrňák žiari, ale kritizuje dejisko: Atmosféra je smutná, nie je to hodné MS v hokeji

„Cítim sa dobre, našej formácii to ide. Zlepšujeme sa každý zápas, čo je pozitívne. Chemia medzi nami rastie, a to je dôležité,“ povedal Pastrňák pre portál sport.cz po výhre nad Maďarskom.

„My sa sústreďujeme zápas po zápase na tímový výkon. Potrebujeme zbierať body do tabuľky a dostať sa do štvrťfinále. To je náš najväčší cieľ.“

Po hernej stránke všetko klape, no tribúny zostávajú poloprázdne. Oficiálne hlásené tri tisícky divákov realite zjavne nezodpovedali.

„Je to, samozrejme, smutné. Úprimne neviem, prečo to dávajú do miest, kde hokej ľudí nezaujíma. Česko bolo najlepšie, držíme rekordy návštevnosti. Nechápem, prečo je to v takýchto halách. Je to predsa majstrovstvá sveta.“