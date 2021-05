Ďalšie prekvapenie na MS. Švédov hetrikom zostrelil Jensen

Góly: 31. Nicklas Jensen (Jakobsen, Nicholas Jensen), 38. Nicklas Jensen (Boedker), 39. Kristensen (Nicklas Jensen), 49. Nicklas Jensen (M. Lauridsen, Boedker) – 23. C. Klingberg, 36. Tömmernes (C. Klingberg), 51. C. Klingberg (Lundkvist)

Rozhodcovia: Gofman (Rus.), Sidorenko - Goljak (obaja Biel.), Šlagain (Rus.), vylúčení: 1:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

Dánsko: Dahm – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Aabo, Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen – Nicklas Jensen, Jakobsen, Boedker – Andersen, Jesper Jensen, Hardt – True, Bau Hansen, Meyer – Poulsen, From, Olesen – Madsen.