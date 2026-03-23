Ďalšia strata pre Severné Írsko. Z nominácie vypadol už druhý hráč z Premier League

Daniel Ballard a Adam Obert. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. mar 2026 o 12:29
V nominácii ho nahradil 19-ročný Tom Atcheson.

Severoírsky futbalový reprezentant Dan Ballard vynechá štvrtkový zápas baráže o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku proti Taliansku.

Dvadsaťšesťročný stopér Sunderlandu utrpel zranenie zadného stehenného svalu a v nominácii ho nahradil 19-ročný Tom Atcheson.

Ballard, ktorý odohral oba duely kvalifikačnej A-skupiny proti Slovensku (2:0, 0:1), vynechal už sobotňajšie stretnutie anglickej Premier League s Newcastlom, v ktorom Sunderland vyhral 2:1.

Trénerovi národného tímu Michaelovi O'Neillovi už z nominácie vypadol aj pravý obranca Conor Bradley z Liverpoolu, pripomenula agentúra DPA.

Víťaz štvrtkového zápasu sa v boji o miestenku na svetový šampionát stretne s úspešnejším z dvojice Wales - Bosna a Hercegovina.

Baráž o MS vo futbale 2026 - vetva A

Slovenský futbalista Lukáš Haraslín.
Prežíva skvelý rok, je najlepším strelcom Sparty. Haraslín môže pridať jubilejný štart za Slovensko
