Ďalšia strata pre Severné Írsko. Z nominácie vypadol už druhý hráč z Premier League

Severoírsky futbalový reprezentant Dan Ballard vynechá štvrtkový zápas baráže o postup na MS v USA, Kanade a Mexiku proti Taliansku.
Dvadsaťšesťročný stopér Sunderlandu utrpel zranenie zadného stehenného svalu a v nominácii ho nahradil 19-ročný Tom Atcheson.
Ballard, ktorý odohral oba duely kvalifikačnej A-skupiny proti Slovensku (2:0, 0:1), vynechal už sobotňajšie stretnutie anglickej Premier League s Newcastlom, v ktorom Sunderland vyhral 2:1.
Trénerovi národného tímu Michaelovi O'Neillovi už z nominácie vypadol aj pravý obranca Conor Bradley z Liverpoolu, pripomenula agentúra DPA.
Víťaz štvrtkového zápasu sa v boji o miestenku na svetový šampionát stretne s úspešnejším z dvojice Wales - Bosna a Hercegovina.