SLOVÁCI V AKCII



Do zápasu by mal naskočiť aj slovenský útočník Juraj Slafkovský. Draftová jednotka v posledných dueloch dostáva menej priestoru, ako v predošlých stretnutiach, no napriek tomu sa v súťaži nestráca. Na konte má 10 kanadských bodov za 4 góly a 6 asistencií.