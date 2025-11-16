    Slovenský úspech v cyklokrose. Mladí jazdci získali medaily na ME v Šamoríne

    Natália Letková
    Natália Letková (Autor: Facebook/SZC - Slovenský zväz cyklistiky)
    TASR|16. nov 2025 o 13:37
    Letková a Pančík získali bronz.

    ŠAMORÍN. Slovenská reprezentantka v cyklokrose Natália Letková získala v nedeľu bronzovú medailu na domácich ME mládeže v Šamoríne v kategórii do 16 rokov.

    V cieli zaostala iba o tri sekundy za víťaznou Poľkou Nataliou Pirogovou. Na tretej priečke skončil aj Jakub Pančík v kategórii do 15 rokov. Od zlatého Taliana Lucu Ferra ho delili tri sekundy.

    V prvej desiatke pretekov do 16 rokov bola aj Mia Šmídová s mankom 56 sekúnd. V rovnakej kategórii chlapcov bol zo Slovákov najlepší Jakub Záchenský na 19. mieste (+2:25 min).

    V súťaži štrnásťročných sa do prvej desiatky dostali Richard Tkáč na 8. miesto (+41 s) a Jakub Stano, ktorý bol hneď za ním na 9. priečke (+42).

    V súťaži do 13 rokov dievčat obsadila Alica Beraxová 5. miesto s mankom 56 sekúnd na čelo.

    dnes 13:37
