Dán uspel v špurte prvej etapy Tour Down Under. Na pódiu aj domáci jazdec

Tour Down Under 2026
Výsledky 1. etapy Santos Tour Down Under (Tanunda – Tanunda, (120,6 km):
1.
Tobias Lund Andersen
Dánsko
Decathlon CMA CGM Team
2:42:41 h.
2.
Matthew Brennan
Veľká Británia
Visma
rovnaký čas
3.
Sam Welsford
Austrália
INEOS Grenadiers
rovnaký čas
4.
Danny Van Poppel
Holandsko
Red Bull Bora-hansgrohe
rovnaký čas
5.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling Team
rovnaký čas
6.
Liam Walsh
Austrália
Australia
rovnaký čas
Dánsky cyklista Tobias Lund Andersen vyhral 1. etapu pretekov Santos Tour Down Under v uliciach mesta Tanunda.
VIDEO: Špurt v záverej prvej etapy
Na 120,6 km dlhej trati triumfoval v záverečnom špurte pred Britom Matthewom Brennanom, tretí finišoval domáci Austrálčan Sam Welsford.