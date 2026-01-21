    Dán uspel v špurte prvej etapy Tour Down Under. Na pódiu aj domáci jazdec

    Tobias Lund Andresen
    Tobias Lund Andresen (Autor: X/CyclingMag)
    TASR|21. jan 2026 o 08:59
    ShareTweet0

    Na 120,6 km dlhej trati triumfoval pred Britom Matthewom Brennanom

    Tour Down Under 2026

    Výsledky 1. etapy Santos Tour Down Under (Tanunda – Tanunda, (120,6 km):

    1.

    Tobias Lund Andersen

    Dánsko

    Decathlon CMA CGM Team

    2:42:41 h.

    2.

    Matthew Brennan

    Veľká Británia

    Visma

    rovnaký čas

    3.

    Sam Welsford

    Austrália

    INEOS Grenadiers

    rovnaký čas

    4.

    Danny Van Poppel

    Holandsko

    Red Bull Bora-hansgrohe

    rovnaký čas

    5.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling Team

    rovnaký čas

    6.

    Liam Walsh

    Austrália

    Australia

    rovnaký čas

    Dánsky cyklista Tobias Lund Andersen vyhral 1. etapu pretekov Santos Tour Down Under v uliciach mesta Tanunda.

    VIDEO: Špurt v záverej prvej etapy

    Na 120,6 km dlhej trati triumfoval v záverečnom špurte pred Britom Matthewom Brennanom, tretí finišoval domáci Austrálčan Sam Welsford.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Tobias Lund Andresen
    Tobias Lund Andresen
    Dán uspel v špurte prvej etapy Tour Down Under. Na pódiu aj domáci jazdec
    dnes 08:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Dán uspel v špurte prvej etapy Tour Down Under. Na pódiu aj domáci jazdec