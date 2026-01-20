Briti boli najrýchlejší v prológu Tour Down Under. Medzi najlepšími boli minimálne rozdiely

Tour Down Under 2026
prológ (Adelaide - Adelaide, 3,6 km):
1.
Samuel Watson
Veľká Británia
INEOS Grenadiers
4:16 min.
2.
Ethan Vernon
Veľká Británia
NSN Cycling Team
+1 s
3.
Laurence Pithie
Austrália
Red Bull Bora-Hansgrohe
+3 s
4.
Jay Vine
Austrália
UAE Team Emirates-XRG
+4 s
5.
Pierre Gautherat
Francúzsko
Decathlon CMA CGM Team
+5 s
6.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Team Jayco AlUla
+5 s
Britský cyklista Samuel Watson z tímu INEOS Grenadiers zvíťazil v prológu na Santos Tour Down Under v Adelaide, úvodných pretekoch elitnej World Tour.
Trať s dĺžkou 3,6 km zvládol za 4:16 min. a pred krajanom Ethanom Vernonom z NSN Cycling Teamu mal náskok jednu sekundu.
S trojsekundovou stratou obsadil tretie miesto domáci Austrálčan Laurence Pithie z tímu Red Bul Bora-Hansgrohe.
VIDEO: Watson vyhral vyrovnaný prológ
Cyklistov čaká v najbližších piatich dňoch päť etáp. Stredajšia s celkovou dĺžkou 120,6 km sa začne aj skončí v mestečku Tanuda.