    Briti boli najrýchlejší v prológu Tour Down Under. Medzi najlepšími boli minimálne rozdiely

    Samuel Watson
    Samuel Watson (Autor: X/Renaud Breban)
    TASR|20. jan 2026 o 12:18
    Trať s dĺžkou 3,6 km zvládol za 4:16 minúty.

    Tour Down Under 2026

    prológ (Adelaide - Adelaide, 3,6 km):

    1.

    Samuel Watson

    Veľká Británia

    INEOS Grenadiers

    4:16 min.

    2.

    Ethan Vernon

    Veľká Británia

    NSN Cycling Team

    +1 s

    3.

    Laurence Pithie

    Austrália

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    +3 s

    4.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Team Emirates-XRG

    +4 s

    5.

    Pierre Gautherat

    Francúzsko

    Decathlon CMA CGM Team

    +5 s

    6.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Team Jayco AlUla

    +5 s

    Britský cyklista Samuel Watson z tímu INEOS Grenadiers zvíťazil v prológu na Santos Tour Down Under v Adelaide, úvodných pretekoch elitnej World Tour.

    Trať s dĺžkou 3,6 km zvládol za 4:16 min. a pred krajanom Ethanom Vernonom z NSN Cycling Teamu mal náskok jednu sekundu.

    S trojsekundovou stratou obsadil tretie miesto domáci Austrálčan Laurence Pithie z tímu Red Bul Bora-Hansgrohe.

    VIDEO: Watson vyhral vyrovnaný prológ

    Cyklistov čaká v najbližších piatich dňoch päť etáp. Stredajšia s celkovou dĺžkou 120,6 km sa začne aj skončí v mestečku Tanuda.

