VIDEO: S kolegom zaútočili v prudkom stúpaní. Austrálčan si pýta celkový triumf

Tour Down Under 2026
Výsledky 2. etapy (148,1 km):
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Emirates-XRG
3:36:42 h
2.
Jhonatan Narváez
Ekvádor
UAE Emirates-XRG
rovnaký čas
3.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco AlUla
+ 58 s
4.
Andreas Kron
Dánsko
Uno-X Mobility
+ 58 s
5.
Filippo Zana
Taliansko
Soudal-Quick Step
+ 58 s
6.
Natnael Tesfatsion
Eritrea
Movistar
+ 58 s
Austrálsky cyklista Jay Vine ovládol spolu s tímovým kolegom Jhonatanom Narváezom druhú etapu pretekov Tour Down Under a ujal sa vedenia v priebežnom hodnotení.
Po nástupe 13 km pred cieľom porazili jazdci stajne UEA Emirates-XRG najbližších prenasledovateľov o 58 sekúnd.
Austrálsky šampión v časovke urobil dôležitý krok k celkovému víťazstvu v domácich pretekoch, ktoré ovládol už v roku 2023.
Vine zaútočil v prudkom stúpaní Corkscrew so sklonom až 9,4 percenta a jeho tempo udržal len ekvádorský stajňový kolega. Prvú skupinku potom priviedol do cieľa v Uraidle na juhu Austrálie Švajčiar Mauro Schmid.
VIDEO: Zostrih 2. etapy Tour Down Under
Vine má po 13. víťazstve v kariére v celkovom poradí náskok šesť sekúnd pred Narváezom, Schmid na treťom mieste stráca už viac ako minútu.
Priebežné poradie po 2. etape
1.
Jay Vine
Austrália
UAE Emirates-XRG
6:23:33 h
2.
Jhonatan Narváez
Ekvádor
UAE Emirates-XRG
+ 6 s
3.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco AlUla
+ 1:05 min