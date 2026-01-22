    VIDEO: S kolegom zaútočili v prudkom stúpaní. Austrálčan si pýta celkový triumf

    Jhonatan Narváez a Jay Vine
    Jhonatan Narváez a Jay Vine (Autor: X/UAE-TeamEmirates)
    ČTK|22. jan 2026 o 10:44
    Jay Vine vyhral druhú etapu Tour Down Under.

    Tour Down Under 2026

    Výsledky 2. etapy (148,1 km):

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Emirates-XRG

    3:36:42 h

    2.

    Jhonatan Narváez

    Ekvádor

    UAE Emirates-XRG

    rovnaký čas

    3.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco AlUla

    + 58 s

    4.

    Andreas Kron

    Dánsko

    Uno-X Mobility

    + 58 s

    5.

    Filippo Zana

    Taliansko

    Soudal-Quick Step

    + 58 s

    6.

    Natnael Tesfatsion

    Eritrea

    Movistar

    + 58 s

    Austrálsky cyklista Jay Vine ovládol spolu s tímovým kolegom Jhonatanom Narváezom druhú etapu pretekov Tour Down Under a ujal sa vedenia v priebežnom hodnotení.

    Po nástupe 13 km pred cieľom porazili jazdci stajne UEA Emirates-XRG najbližších prenasledovateľov o 58 sekúnd.

    Austrálsky šampión v časovke urobil dôležitý krok k celkovému víťazstvu v domácich pretekoch, ktoré ovládol už v roku 2023.

    Vine zaútočil v prudkom stúpaní Corkscrew so sklonom až 9,4 percenta a jeho tempo udržal len ekvádorský stajňový kolega. Prvú skupinku potom priviedol do cieľa v Uraidle na juhu Austrálie Švajčiar Mauro Schmid.

    VIDEO: Zostrih 2. etapy Tour Down Under

    Vine má po 13. víťazstve v kariére v celkovom poradí náskok šesť sekúnd pred Narváezom, Schmid na treťom mieste stráca už viac ako minútu.

    Priebežné poradie po 2. etape

    1.

    Jay Vine

    Austrália

    UAE Emirates-XRG

    6:23:33 h

    2.

    Jhonatan Narváez

    Ekvádor

    UAE Emirates-XRG

    + 6 s

    3.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco AlUla

    + 1:05 min

    VIDEO: S kolegom zaútočili v prudkom stúpaní. Austrálčan si pýta celkový triumf
    dnes 10:44
