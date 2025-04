Kubiša utešoval majiteľ, van der Poela naštval divák. Bolo to ako pokus o zabitie, tvrdí

"Nechápal som, prečo to robia. Zostávali ešte dve hodiny a únik nemal veľký náskok. Nastupovali jeden po druhom, ale takto sa nedá ísť až do cieľa," hovoril Sagan pre magazín Cyklistika.

Následne mali smolu Mads Pedersen so Stefanom Bisseggerom, ktorí dostali defekt. Necelú hodinu tak jazdil Pogačar v oslabení, no keď nestačil ani Jasper Philipsen, opäť s ním zostal len van der Poel.

Nezvládol prejazd pravotočivou zákrutou, narazil do bariéry a spadol do trávy. Navyše, spadla mu reťaz, čo ho všetko stálo približne 20 sekúnd.

Vo väčšej skupine by som sa možno zachránil, ale takto to bolo pre mňa utrpenie," cituje dvojnásobného 2. muža pretekov televízia Sporza.

"Boli to ťažké preteky, veľmi som trpel. Škoda, že Tadej urobil chybu. Dokázal som zareagovať dostatočne rýchlo, aby som to zvládol. Myslím si, že sa budúci rok vráti, aby sa pomstil," povedal Holanďan.

"Nemôžeme to nechať len tak. Bola to fľaša plná vody a dosť to bolelo. Dúfam, že polícia identifikuje toho muža. Bolo to ako pokus o zabitie. Ak nezasiahne UCI, s tímom podnikneme právne kroky," povedal.

Okrem toho sa víťazstvo van der Poela nezaobišlo bez pokút.

V posledných štrnástich kilometroch si pretekári nemohli brať jedlo ani fľašu s vodou, čo v tíme Alpecin - Deceunick porušili. Výsledkom boli pokuty 1000 švajčiarskych frankov pre cyklistu aj manažéra tímu.