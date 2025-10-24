    V Taliansku zomrel len 25-ročný cyklista. Skolaboval po príjazde do cieľa

    Kevin Bonaldo
    Kevin Bonaldo (Autor: instagram/Sc Padovani Polo Cherry Bank)
    TASR|24. okt 2025 o 16:47
    ShareTweet0

    Po zástave srdca ležal v umelom spánku.

    RÍM. Vo veku 25 rokov zomrel v piatok taliansky cyklista Kevin Bonaldo.

    Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti.

    Po zástave srdca dostal okamžitú zdravotnícku pomoc a v nemocnici následne ležal v umelom spánku.

    Podľa agentúry AP sa jeho stav najprv zlepšoval, no počas uplynulej noci sa opäť zhoršil.

    Talian napokon svoj viac ako mesiac trvajúci boj o život prehral, v ranných hodinách zomrel v nemocnici vo Vicenze.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Kevin Bonaldo
    Kevin Bonaldo
    V Taliansku zomrel len 25-ročný cyklista. Skolaboval po príjazde do cieľa
    dnes 16:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»V Taliansku zomrel len 25-ročný cyklista. Skolaboval po príjazde do cieľa