V Taliansku zomrel len 25-ročný cyklista. Skolaboval po príjazde do cieľa

RÍM. Vo veku 25 rokov zomrel v piatok taliansky cyklista Kevin Bonaldo.
Člen tímu SC Padovani Polo Cherry Bank ešte 21. septembra skolaboval v cieli etapy na pretekoch Piccola Sanremo a odvtedy bol v nemocničnej starostlivosti.
Po zástave srdca dostal okamžitú zdravotnícku pomoc a v nemocnici následne ležal v umelom spánku.
Podľa agentúry AP sa jeho stav najprv zlepšoval, no počas uplynulej noci sa opäť zhoršil.
Talian napokon svoj viac ako mesiac trvajúci boj o život prehral, v ranných hodinách zomrel v nemocnici vo Vicenze.