Ultracyklista chcel utvoriť svetový rekord. Po prekročení ruskej hranice mu však hrozí väzenie

    Sofiane Sehili.
    Sofiane Sehili. (Autor: X / ceanpolitics)
    9. okt 2025 o 13:41
    Ruský súd zamietol jeho odvolanie.

    MOSKVA. Krajinský súd v ruskom Prímorskom kraji zamietol odvolanie francúzskeho cyklistu Sofiana Sehiliho proti jeho zadržaniu, ku ktorému prišlo ešte začiatkom septembra.

    Štyridsaťštyriročný vytrvalostný športovec čelí obvineniu z nelegálneho prekročenia ruskej hranice počas pokusu o svetový rekord v cyklistike cez Euráziu.

    Súd potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu o predbežnom väznení, ktoré bolo pôvodne stanovené do 4. októbra a následne predĺžené do 3. novembra.

    Sehiliho právnička Alla Kušnirová oznámila, že plánuje podať ďalšie odvolanie.

    Francúz sa pokúsil prekročiť hranicu z Číny do Ruska cez hraničný priechod určený len pre vlaky a autobusy, pričom by opustenie bicykla a použitie verejnej dopravy zneplatnilo jeho rekordný pokus, ktorý trval viac ako 60 dní a zahŕňal tisíce kilometrov.

    Sehili vyrazil z portugalského Lisabonu začiatkom júla a plánoval prejsť 17 krajín až do Vladivostoku. Pred zadržaním sa predstavil colným úradom veriac, že mu umožnia vstup na bicykli, uviedla jeho partnerka Fanny Bensussanová.

    NIekdajší archivár kultúrneho magazínu Telerama sa preorientoval na ultracyklistiku, ktorá sa špecializuje na dlhé vzdialenosti.

    Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 bolo v Rusku zadržaných niekoľko občanov západných krajín, pričom vzťahy medzi Francúzskom a Ruskom sú momentálne veľmi napäté.

    dnes 13:41
