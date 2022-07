ONLINE: Peter Sagan dnes na Tour de France 2022 - 2. etapa LIVE

Druhá etapa 109. ročníku Tour de France odstartuje v Roskilde. Jezdci se po pobřeží ostrova Sjaelland dostanou po mostě přes Velký Belt do města Nyborg, kde by mělo dojít k souboji sprinterů. Délka etapy je 202 km. Po cestě se nacházejí tři vrchařské prémie nejnižší kategorie, takže budou rozdány první body do soutěže o puntíkovaný trikot, pro který si pravděpodobně dojede někdo z úniku. 75 kilometrů před cílem je poté sprinterská prémie ve městě Kalundborg.

21 kilometrů před cílem peloton najede na obávaný 18 kilometrů dlouhý most, kde se budou všichni jezdci na celkové pořadí mít na pozoru, protože zde většinou hodně fouká.

Největšími favority jsou sprinteři Fabio Jakobsen, Jasper Phillipsen, Caleb Ewan nebo Peter Sagan. Zapomenout nemsíme na Wouta van Aerta, který se díky bonusovým vteřinám v cíli může dostat do žlutého trikotu. Na Yvese Lampaerta ztrácí 5 vteřin. Ten se do sprintu nezapojí a jeho cílem bude pomoct Jakobsenovi a udržet kontakt s pelotonem.