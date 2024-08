Najlepší tím zarezal na Tour svoju hviezdu. Záver bol triler, po ktorom sa teší aj Slovák

Sama by to však sotva zvládla. Prejsť zjazd, nestratiť čas v následnom údolí a ešte aj pošetriť sily na Alpe d'Huez by bola nadľudská úloha.

V posledných metroch sa dokázala odpútať od Rooijakkersovej a vďaka víťazstvu v etape získala dôležitú 10-sekundovú bonifikáciu.

Keď prešla cieľom, o niekoľko metrov ďalej si sadla na zem a vyčerpaná so slzami v očiach sledovala, kedy do cieľa príde Niewiadomá. Tej ešte vykradla bonus Évita Muzicová, no napriek tomu to stačilo.