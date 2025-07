Mladý Brit zaujal v prvom týždni Tour. Trikrát bol v TOP 10, s bojom o celkové poradie nerátal

"Mur-de-Bretagne (v siedmej etape) bola označená ako etapa, ktorá by mi mohla vyhovovať, ale musíte byť realistickí aj v tom, že Pogacar je v takýchto finišoch iná liga," povedal Onley v utorkovom rozhovore pre agentúru Reuters.

"Jednoducho si užívam to, čo robím, a byť tam s Pogačarom a Vingegaardom je pre mňa česť," zhodnotil mladík.

Zľava Kévin Vauquelin, Joao Almeida a Oscar Onley na pódiu po etapových pretekoch Okolo Švajčiarska 2025. (Autor: TASR/Keystone via AP)

"Myslím si, že je to stále hlavný cieľ. V nasledujúcich týždňoch sa naskytne ešte veľa príležitostí. Musím len využiť tieto príležitosti, keď prídu," povedal.

Britský jazdec zaostáva za Matteom Jorgensonom (Visma Lease a Bike), ktorý je momentálne piaty, o minútu a 18 sekúnd.

"Myslím si, že prvá päťka by bola niečo naozaj výnimočné, ale neviem, či je to naozaj možné," povedal a dodal, že táto skúsenosť posilňuje jeho sebavedomie ako potenciálneho uchádzača o Grand Tour.

"Myslím si, že to je cieľ do najbližších rokov. A teraz si začínam uvedomovať, že je to možno trochu viac možné, ako som si myslel," uzavrel.