Tour de France bude odlišná ako predošlé, vrchári budú čakať na šancu veľmi dlho

Do hôr zamieria cyklisti najskôr v 10. etape a bude to v Centrálnom masíve. Následne zamieria do Pyrenejí a v záverečnom týždni i do Álp.

V itinerári sú aj dve individuálne časovky a to v 5. etape v Caen a v 13., ktorá sa pôjde z Loudenvielle do Peyragudes a na programe je v deň medzi dvoma vysokohorskými etapami v Pyrenejach.

Celková dĺžka pretekov bude 3320 km. Titul obhajuje Slovinec Tadej Pogačar z tímu Spojených arabských emirátov.