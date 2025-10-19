Kubiš zakončil vynikajúcu sezónu ziskom cenného dresu. Francúz sa teší po vyše roku

Okolo Holandska 2025
Výsledky 5. etapy (Arnhem - Arnhem, 148 km):
1.
Danny van Poppel
Holandsko
Red Bull - BORA - hansgrohe
3:03:02 h
2.
Huub Artz
Holandsko
Intermarché - Wanty
+ 0 s
3.
Alec Segaert
Belgicko
Lotto
+ 2 s
4.
Cameron Rogers
Austrália
Lidl - Trek
+ 2 s
5.
Tim Merlier
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 4 s
6.
Olav Kooij
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 4 s
18.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 4 s
BRATISLAVA. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš ukončil sezónu 2025 fantastickým druhým miestom v celkovej klasifikácii pretekov Okolo Holandska.
Po tom, čo v sobotňajšej etape poskočil zo 16. miesta až na strieborný stupienok si svoju pozíciu bez problémov udržal. Zároveň však bolo prvé miesto príliš vzdialené a stratu 37 sekúnd prakticky nebolo možné dohnať.
V záverečnej piatej etape skončil Kubiš na 18. mieste, keďže sa do záverečného šprintu aktívne nezapojil. V záverečnom kilometri totiž bolo zrejmé, že balík nedokáže dostihnúť únik a bude šprintovať len o piate miesto.
Kľúčový útok záverečnej etapy sa necelých 40 km pred cieľom podaril trojici Huub Artz, Alec Sagaert a Cameron Rogers. Všetci sú vynikajúci časovkári a to, že ich nebude ľahké dohnať sa napokon aj potvrdilo.
VIDEO: Záver 5. etapy pretekov Okolo Holandska 2025
Paradoxom je, že napokon nevyhral žiaden z nich.
Niečo vyše 12 km pred páskou sa v krátkom stúpaní zodvihol z balíka holandský majster Danny van Poppel a doslova prifrčal k vedúcej trojici. Pomohol jej ťahať tempo a v závere potvrdil, že zo skupiny je najrýchlejší.
"Je to úžasné, stále tomu nemôžem uveriť. Nebolo to ako obvykle z hromadného dojazdu. Bol to trochu šialený pokus dostať sa do tej vedúcej skupiny. V závere to bolo tesné, ale som šťastný, že to vyšlo," povedal.
Lukáš Kubiš získal za druhé miesto ďalších 85 UCI bodov a celkovo ich vo fantastickej sezóne nazbieral 1194. Zároveň získal na Okolo Holandska biely dres pre najlepšieho mladého jazdca do 25 rokov.
Celkovým víťazom sa vďaka konzistentným výkonom stal Francúz Christophe Laporte. Etapu síce nevyhral, no napriek tomu dosiahol profesionálne víťazstvo po vyše roku. Naposledy vyhral vlani klasiku Paríž - Tours.
Konečné celkové poradie
1.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
9:30:36 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 37 s
3.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 1:05 min
4.
Rayan Boulahoite
Francúzsko
TotalEnergies
+ 1:25 min
5.
Rick Otema
Holandsko
Diftar Continental Cyclingteam
+ 1:26 min
6.
Yves Lampaert
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 1:28 min