    Kubiš zakončil vynikajúcu sezónu ziskom cenného dresu. Francúz sa teší po vyše roku

    Lukáš Kubiš.
    Lukáš Kubiš. (Autor: TASR)
    Sportnet|19. okt 2025 o 16:15
    Záverečnú etapu Okolo Holandska vyhral domáci majster.

    Okolo Holandska 2025

    Výsledky 5. etapy (Arnhem - Arnhem, 148 km):

    1.

    Danny van Poppel

    Holandsko

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    3:03:02 h

    2.

    Huub Artz

    Holandsko

    Intermarché - Wanty

    + 0 s

    3.

    Alec Segaert

    Belgicko

    Lotto

    + 2 s

    4.

    Cameron Rogers

    Austrália

    Lidl - Trek

    + 2 s

    5.

    Tim Merlier

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 4 s

    6.

    Olav Kooij

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 4 s

    18.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 4 s

    BRATISLAVA. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš ukončil sezónu 2025 fantastickým druhým miestom v celkovej klasifikácii pretekov Okolo Holandska.

    Po tom, čo v sobotňajšej etape poskočil zo 16. miesta až na strieborný stupienok si svoju pozíciu bez problémov udržal. Zároveň však bolo prvé miesto príliš vzdialené a stratu 37 sekúnd prakticky nebolo možné dohnať.

    V záverečnej piatej etape skončil Kubiš na 18. mieste, keďže sa do záverečného šprintu aktívne nezapojil. V záverečnom kilometri totiž bolo zrejmé, že balík nedokáže dostihnúť únik a bude šprintovať len o piate miesto.

    Kľúčový útok záverečnej etapy sa necelých 40 km pred cieľom podaril trojici Huub Artz, Alec Sagaert a Cameron Rogers. Všetci sú vynikajúci časovkári a to, že ich nebude ľahké dohnať sa napokon aj potvrdilo.

    VIDEO: Záver 5. etapy pretekov Okolo Holandska 2025

    Paradoxom je, že napokon nevyhral žiaden z nich.

    Niečo vyše 12 km pred páskou sa v krátkom stúpaní zodvihol z balíka holandský majster Danny van Poppel a doslova prifrčal k vedúcej trojici. Pomohol jej ťahať tempo a v závere potvrdil, že zo skupiny je najrýchlejší.

    "Je to úžasné, stále tomu nemôžem uveriť. Nebolo to ako obvykle z hromadného dojazdu. Bol to trochu šialený pokus dostať sa do tej vedúcej skupiny. V závere to bolo tesné, ale som šťastný, že to vyšlo," povedal.

    Lukáš Kubiš získal za druhé miesto ďalších 85 UCI bodov a celkovo ich vo fantastickej sezóne nazbieral 1194. Zároveň získal na Okolo Holandska biely dres pre najlepšieho mladého jazdca do 25 rokov.

    Celkovým víťazom sa vďaka konzistentným výkonom stal Francúz Christophe Laporte. Etapu síce nevyhral, no napriek tomu dosiahol profesionálne víťazstvo po vyše roku. Naposledy vyhral vlani klasiku Paríž - Tours.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    9:30:36 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 37 s

    3.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 1:05 min

    4.

    Rayan Boulahoite

    Francúzsko

    TotalEnergies

    + 1:25 min

    5.

    Rick Otema

    Holandsko

    Diftar Continental Cyclingteam

    + 1:26 min

    6.

    Yves Lampaert

    Belgicko

    Soudal Quick-Step

    + 1:28 min

