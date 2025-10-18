Kubiš bojoval v štvrtej etape o víťazstvo. Triumf mu tesne unikol, no celkovo je druhý

Okolo Holandska 2025
Výsledky 4. etapy (Emmen - Van Berg, 159 km):
1.
Timo de Jong
Holandsko
VolkerWessels Cycling Team
3:32:49 min
2.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
3.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
4.
Rick Ottema
Holandsko
Diftar Continental Cyclingteam
+ 6 s
5.
Ryan Boulahoite
Francúzsko
Team TotalEnergies
+ 6 s
6.
Harrthijs De Vries
Holandsko
Unibet Tietema Rockets
+ 16 s
BRATISLAVA. Domáci cyklista Timo de Jong z tímu VolkerWessels Cycling Team ovládol štvrtú etapu pretekov Okolo Holandska 2025.
Na skvelom treťom mieste finišoval Slovák Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets, ktorý poskočil v celkovej klasifikácii o 14. priečok a aktuálne zaostáva za lídrom pretekov Christophom Laportom z Visma-Lease a Bike len 37 sekúnd a patrí mu druhá priečka.
VIDEO: Timo de Jong víťazí v 4. etape Okolo Holandska 2025
Z víťazstva sa v sobotu radoval únik, v ktorom boli aj Laporte a De Jong.
Priebežné celkové poradie po 4. etape
1.
Christophe Laporte
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
6:27:30 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 37 s
3.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl - Trek
+ 1:05 min
4.
Rayan Boulahoite
Francúzsko
Team TotalEnergies
+ 1:25 min
5.
Rick Otema
Holandsko
Diftar Continental Cyclingteam
+ 1:26 min