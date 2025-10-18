    Kubiš bojoval v štvrtej etape o víťazstvo. Triumf mu tesne unikol, no celkovo je druhý

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš. (Autor: Unibet Tietema Rockets/ instagram)
    Sportnet|18. okt 2025 o 17:39
    ShareTweet0

    Z víťazstva sa radoval Timo de Jong.

    Okolo Holandska 2025

    Výsledky 4. etapy (Emmen - Van Berg, 159 km):

    1.

    Timo de Jong

    Holandsko

    VolkerWessels Cycling Team

    3:32:49 min

    2.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    3.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    4.

    Rick Ottema

    Holandsko

    Diftar Continental Cyclingteam

    + 6 s

    5.

    Ryan Boulahoite

    Francúzsko

    Team TotalEnergies

    + 6 s

    6.

    Harrthijs De Vries

    Holandsko

    Unibet Tietema Rockets

    + 16 s

    BRATISLAVA. Domáci cyklista Timo de Jong z tímu VolkerWessels Cycling Team ovládol štvrtú etapu pretekov Okolo Holandska 2025.

    Na skvelom treťom mieste finišoval Slovák Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets, ktorý poskočil v celkovej klasifikácii o 14. priečok a aktuálne zaostáva za lídrom pretekov Christophom Laportom z Visma-Lease a Bike len 37 sekúnd a patrí mu druhá priečka.

    VIDEO: Timo de Jong víťazí v 4. etape Okolo Holandska 2025

    Z víťazstva sa v sobotu radoval únik, v ktorom boli aj Laporte a De Jong.

    Priebežné celkové poradie po 4. etape

    1.

    Christophe Laporte

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    6:27:30 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 37 s

    3.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl - Trek

    + 1:05 min

    4.

    Rayan Boulahoite

    Francúzsko

    Team TotalEnergies

    + 1:25 min

    5.

    Rick Otema

    Holandsko

    Diftar Continental Cyclingteam

    + 1:26 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Slovenský cyklista Lukáš Kubiš.
    Kubiš bojoval v štvrtej etape o víťazstvo. Triumf mu tesne unikol, no celkovo je druhý
    dnes 17:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Kubiš bojoval v štvrtej etape o víťazstvo. Triumf mu tesne unikol, no celkovo je druhý