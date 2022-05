Ty vyhráš etapu, ja získam dres. Cyklisti mali na Gire tichú dohodu

Úvod bol v znamení veľkého súboja o únik, do ktorého sa napokon dostalo štrnásť pretekárov z trinástich tímov. Ich náskok sa vyšplhal dokonca nad úroveň desiatich minút, a tak bolo jasné, že si to rozdajú o etapový triumf.

V tom momente medzi sebou prehodili pár slov a vyzeralo to akoby sa dohodli, že Kämna vyhrá etapu, no tým, že bude ťahať tempo Lópezovi, pomôže mu k zisku ružového dresu pre lídra celkového poradia.

Na skupinu lepších vrchárov, ako je on sám, mal náskok už 45 sekúnd, no v tom nastúpil Nemec Lennard Kämna a dostihol ho 2,5 km pred cieľom.

"Bol to pre mňa super deň. Cítil som sa dobre, dostal som sa do úniku a tam som potom zaútočil. Som šťastný, že to vyšlo," doplnil Kämna.

V skupine hlavných favoritov sa nič kľúčové nestalo. Za zmienku stojí spomenúť len to, že ďaleko pred cieľom stratili kontakt Tom Dumoulin a Vincenzo Nibali.

"Tak to je tragédia pre tím Astana," hovoril komentátor Eurosportu Štěpán Straka. Narážal tým na skutočnosť, že nielenže je Nibali mimo hry o celkové poradie, ale tiež na to, že pre zranenie musel odstúpiť Miguel Ángel López.