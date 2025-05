Vingegaard má obavy z kopca poslednej etapy Tour: Nie je to dobrý nápad

„Aby som bol úprimný, nemyslím si, že je to dobrý nápad,“ povedal dvojnásobný šampión Tour o plánovanom itinerári záverečnej etapy.

„Bolo fajn ísť na Montmartre na olympiáde, prišlo veľa ľudí a bola naozaj dobrá atmosféra. V tých pretekoch však pri stúpaní zostalo v skupine len 50 jazdcov. Keď tam pôjdeme na Tour, bude tam 150 jazdcov, ktorí budú bojovať o pozície na veľmi úzkom stúpaní.

Mohlo by to byť nakoniec stresujúcejšie, než by organizátori chceli,“ myslí si jazdec stajne Visma Lease a Bike.

V tomto týždni by organizátori TdF mali prezradiť viac podrobností o vyvrcholení tohtoročných pretekov, ktoré sa v Paríži skončia 27. júla.