Mali by to začať brať vážne, hnevá sa Vingegaard na organizátorov. Len zázrakom sa nik nezranil

„Nemalo by sa to stávať. Organizátori by to mali začať brať vážne a cyklistická federácia rovnako,“ reagoval Vingegaard pre cyclingnews.com.

Vingegaard: Nebolo jasné, kam máme ísť

Kritizoval, že cyklisti nemali jasne vyznačenú trať. Podľa neho teda vraj nevedeli presne, kde majú odbočiť. Pelotón nasledoval sprievodnú motorku. Tie však pred cieľom na každých pretekoch z trate pred cieľom odbočia.

„Malo by byť jasné značenie, kde majú ísť cyklisti a kde nesmú ísť. To teraz neplatilo," hovoril.