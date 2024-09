Víťaz Tour de France otvorene hovorí o dopingovej ére. Sponzori vedeli všetko, priznal

Nemec najprv počúval, čo o tom všetkom povedal jeho večný rival Lance Armstrong, ktorý sa po odchode z aktívneho športu priznal k dopingu.

"Ľudia musia pochopiť, že doping bol systémový. Sponzori vedeli všetko. Bol som dobre platený, no nenazval by som to mlčaním. Bola to vzájomná dohoda nehovoriť o tom," prezradil Ullrich.