Talianska Grand tour zažije premiéru. Organizátori Giro d'Italia predstavili trasu pretekov

Cyklistické Giro d'Italia 2026 odštartuje 8. mája tromi etapami v Bulharsku a skončí sa posledný májový deň v Ríme.
Trasu 109. ročníka slávneho pretekov dnes odhalili na slávnostnej prezentácii usporiadatelia.
Mimo Talianska začne Giro po šestnásty raz v histórii, v Bulharsku prvýkrát. Takzvaná Grande Partenza bude v letovisku Nesebar pri Čiernom mori a bulharská časť skončí po troch etapách v Sofii. Z hlavného mesta sa cyklisti a ich sprievod presunú počas úvodného voľného dňa do Talianska.
Celkovo na pelotón počas troch týždňov čaká 3459 kilometrov s viac ako 49-tisíc nastúpenými metrami.
Cyklisti pôjdu iba jednu, 40,2 km dlhú časovku, osem etáp bude rovinatých s šancami pre spurtérov, sedem mierne kopcovitých a päť čisto vrchárskych. Sedemkrát bude cieľ na vrchole.
Pelotón sa tiež vráti do Milána, kde bude cieľ jednej z etáp deväťdesiatej v histórii. Končiť sa bude po ôsmy raz v Ríme, pri päte antického Kolosea.
Úradujúcim víťazom talianskej Grand Tour je Brit Simon Yates. Rovnako ako tento rok nebude na štarte šampión z roku 2024 Tadej Pogačar zo Slovinska. Najväčšia hviezda súčasnej cyklistiky sa bude sústrediť na obhajobu triumfu na Tour de France a na jednorazové monumenty.