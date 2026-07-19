    Veľká radosť v Chladoňovej tíme. Holandská šprintérka má za sebou životné preteky

    Viktória Chladoňová (druhá zľava) a ďalšie cyklistky tímu Visma.
    Viktória Chladoňová (druhá zľava) a ďalšie cyklistky tímu Visma. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|19. júl 2026 o 18:10
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    Nienke Veenhovenová zaznamenala víťazný hetrik.

    Baloise Ladies Tour 2026

    Výsledky 4. etapy (Mechelen - Mechelen, 111,4 km):

    1.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    2:42:24 h

    2.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    3.

    NLD

    Maike van der Duinová

    CANYON//SRAM

    + 0 s

    4.

    FRA

    Gladys Verhulst-Wildová

    AG Insurance - Soudal

    + 0 s

    5.

    BEL

    Lotte Kopecká

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    6.

    ITA

    Barbara Guarischiová

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    79.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 23 s

    Holandská cyklistka Nienke Veenhovenová má za sebou životné preteky. Na podujatí Baloise Tour 2026 zaznamenala hneď tri etapové triumfy.

    Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike tak suverénne ovládla bodovaciu súťaž, ale najmä zdvojnásobila svoj počet kariérnych víťazstiev. 

    V špurte záverečnej 4. etapy s cieľom v meste Mechelen zdolala svoje holandské krajanky Charlotte Koolovú a Maike van der Duinovú. 

    Vďaka 10-sekundovej bonifikácii vystrelila na druhé miesto celkového poradia, keď nestačila len na 21-ročnú Britku Zoe Bäckstedtovú.

    Tá ťažila z prológu a krátkej časovky, ktoré boli v itinerári podujatia. V nich získala cenný čas na najlepšie šprintérky a napokon obhájila minuloročný titul s náskokom 22 sekúnd pred Veenhovenovou.

    Poradie na stupňoch víťaziek doplnila Austrálčanka Felicity Wilson-Haffendenová (Lidl - Trek), pričom aj ona ťažila najmä z vydarenej časovky.

    Viktória Chladoňová môže odchádzať spokojná. V takomto profile nemala veľa šancí, no tri víťazstvá Veenhovenovej sú pre jej tím úspechom.

    V Belgicku siahala Slovenka v časovke na top 10, v ďalších etapách nabrala zopár menších strát, ktoré ju v celkovom hodnotení odsunuli na 58. miesto.

    Konečné celkové poradie

    1.

    GBR

    Zoe Bäckstedtová

    CANYON//SRAM

    11:27:08 h

    2.

    NLD

    Nienke Veenhovenová

    Visma-Lease a Bike

    + 22 s

    3.

    AUS

    Felicity Wilson-Haffendenová

    Lidl - Trek

    + 23 s

    4.

    NLD

    Charlotte Koolová

    Fenix-Premier Tech

    + 24 s

    5.

    GBR

    Millie Couzensová

    Fenix-Premier Tech

    + 31 s

    6.

    BEL

    Fleur Moorsová

    Lidl - Trek

    + 34 s

    58.

    SVK

    Viktória Chladoňová

    Visma-Lease a Bike

    + 2:13 min

    Cyklistika

    Cyklistika

    Viktória Chladoňová (druhá zľava) a ďalšie cyklistky tímu Visma.
    Viktória Chladoňová (druhá zľava) a ďalšie cyklistky tímu Visma.
    Veľká radosť v Chladoňovej tíme. Holandská šprintérka má za sebou životné preteky
    dnes 18:10
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