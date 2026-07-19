Veľká radosť v Chladoňovej tíme. Holandská šprintérka má za sebou životné preteky

Baloise Ladies Tour 2026
Výsledky 4. etapy (Mechelen - Mechelen, 111,4 km):
1.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
2:42:24 h
2.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
3.
Maike van der Duinová
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Gladys Verhulst-Wildová
AG Insurance - Soudal
+ 0 s
5.
Lotte Kopecká
SD Worx - Protime
+ 0 s
6.
Barbara Guarischiová
SD Worx - Protime
+ 0 s
79.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 23 s
Holandská cyklistka Nienke Veenhovenová má za sebou životné preteky. Na podujatí Baloise Tour 2026 zaznamenala hneď tri etapové triumfy.
Jazdkyňa tímu Visma-Lease a Bike tak suverénne ovládla bodovaciu súťaž, ale najmä zdvojnásobila svoj počet kariérnych víťazstiev.
V špurte záverečnej 4. etapy s cieľom v meste Mechelen zdolala svoje holandské krajanky Charlotte Koolovú a Maike van der Duinovú.
Vďaka 10-sekundovej bonifikácii vystrelila na druhé miesto celkového poradia, keď nestačila len na 21-ročnú Britku Zoe Bäckstedtovú.
Tá ťažila z prológu a krátkej časovky, ktoré boli v itinerári podujatia. V nich získala cenný čas na najlepšie šprintérky a napokon obhájila minuloročný titul s náskokom 22 sekúnd pred Veenhovenovou.
Poradie na stupňoch víťaziek doplnila Austrálčanka Felicity Wilson-Haffendenová (Lidl - Trek), pričom aj ona ťažila najmä z vydarenej časovky.
Viktória Chladoňová môže odchádzať spokojná. V takomto profile nemala veľa šancí, no tri víťazstvá Veenhovenovej sú pre jej tím úspechom.
V Belgicku siahala Slovenka v časovke na top 10, v ďalších etapách nabrala zopár menších strát, ktoré ju v celkovom hodnotení odsunuli na 58. miesto.
Konečné celkové poradie
1.
Zoe Bäckstedtová
CANYON//SRAM
11:27:08 h
2.
Nienke Veenhovenová
Visma-Lease a Bike
+ 22 s
3.
Felicity Wilson-Haffendenová
Lidl - Trek
+ 23 s
4.
Charlotte Koolová
Fenix-Premier Tech
+ 24 s
5.
Millie Couzensová
Fenix-Premier Tech
+ 31 s
6.
Fleur Moorsová
Lidl - Trek
+ 34 s
58.
Viktória Chladoňová
Visma-Lease a Bike
+ 2:13 min