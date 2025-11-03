Svet športu zasiahla smutná správa. Zomrel najstarší žijúci olympijský víťaz, prekonal stovku

PARÍŽ. Francúzsky cyklista Charles Coste, ktorý bol najstarším žijúcim olympijským víťazom na svete, zomrel vo veku 101 rokov, informovali v nedeľu francúzske médiá.
Coste, ktorý získal zlatú medailu v tímovej stíhačke na dráhe spolu s Pierrom Adamom, Sergom Blussonom a Fernandom Decanalim, zomrel vo štvrtok.
Najstarším žijúcim olympijským víťazom sa stal po úmrtí maďarskej športovej gymnastky Agnes Keleti vo veku 103 rokov. Zomrela 2. januára 2025.
Coste niesol olympijskú pochodeň počas otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Paríži 2024.
V jeho kariére sa nachádza aj víťazstvo na Grand Prix des Nations v roku 1949, v časovke na 140 km, v ktorej porazil talianskeho šampióna Fausta Coppio, víťaza Tour de France a Giro d’Italia.