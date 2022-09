Vuelta je rozhodnutá. Evenepoel získa premiérové víťazstvo na Grand Tour

Vuelta a Espaňa 2022

Triumf v 20. etape si vybojoval z úniku Ekvádorčan Richard Carapaz z Ineosu Grenadiers, ktorý zvládol 181 km trasu z Moralzarzalu do Puerta de Navacerrada za 4:41:34 h.

PUERTO DE NAVACERRADA. Belgický cyklista Remco Evenepoel si udržal červený dres aj po predposlednej etape pretekov Vuelta a Espaňa a v nedeľu si do Madridu príde po premiérové víťazstvo na Grand Tour.

Dvadsaťdvaročný Evenepoel získal červený dres v 6. etape, v ktorej skončil druhý a už ho z rúk nepustil. Vedenie v celkovom poradí si upevnil víťazstvami v 10. etape, individuálnej časovke a v 18. na vrchole Alto del Piornal. To však už v pelotóne chýbal jeho najväčší konkurent a víťaz predchádzajúcich troch ročníkov Primož Roglič.

Dvojica si podelila body aj na ďalšej prémii Puerto de Navafría (2. kat., 10 km, 5,5%), no na zjazde sa skupiny v úniku znovu pospájali a spolu prešli aj ďalší kopec Puerto de Canencia (2. kat., 7,3 km, 4,8%). Pelotón strácal približne štyri minúty.

Ostatní pretekári z úniku sa spojili do veľkej skupiny a išli necelé dve minúty za dvojicou, pelotón strácal ďalšie tri minúty.

Nasledovali ešte dve prémie 1. kategórie. Najprv Puerto de la Morcuera (9,2 km, 6,8%) a Puerto de Cotos (10,5 km, 5,6%), odkiaľ to bolo do cieľa ešte sedem km po rovine a mierne do kopca.

Na prvom z dvojice kopcov sa rozpútala bitka o etapové prvenstvo a do útoku z úniku vyrazili Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), ktorý si išiel pre bodkovaný dres, a Louis Meintjes.

Pre Juhoafričana v drese Intermarché-Wanty-Gobert to bola navyše šanca dostať sa do Top 10 celkového poradia, keďže pred etapou naň strácal z 11. miesta necelé dve minúty.