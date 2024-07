Vďaka zelenému dresu verí, že je najlepší. Girmay za 12 dní vyrovnal české skóre na Tour

O všetky tri triumfy sa zaslúžil Biniam Girmay. Dvadsaťštyriročný pretekár potvrdzuje, že má výnimočnú formu. Na Tour vyhral rovinatý šprint, dojazd do mierneho stúpania a teraz pridal víťazstvo v chaotickom šprinte.

„Odkedy ho mám na sebe, cítim sa veľmi rýchly. Verím, že som najlepší. Odteraz si každý moment budem spájať so zelenou farbou,“ hovoril.

Zo zvyšných etáp môžu skončiť šprintom ešte dve, ďalšie sú pre šprintérov príliš náročné a Girmayovi stačí, aby dres priviezol do Nice.

V bodovacej súťaži kráča neohrozene za víťazstvom. Hoci sa len teraz preteky preklopili do druhej polovice, vedie s náskokom 109 bodov pred Philipsenom a je takmer nereálne, aby o dres prišiel.

Mal som šťastie, že som asi 600 metrov pred cieľom narazil na Mika Teunissena a on ma vytiahol dopredu. Vtedy som vedel, že dokážem vyhrať,“ dodal Girmay.

Keď sa rozbehol po druhý raz, už bolo neskoro a obsadil len druhé miesto. Démara za vybočenie z línie rozhodcovia potrestali, to však van Aertovi nepomohlo.

Nie je nezvyčajné, že by sa takto darilo jednému pretekárovi, no málokto asi čakal, že najsilnejším šprintérom na Tour bude Girmay z tímu Intermarché.

„Som sklamaný. Ak by som nemusel brzdiť a nanovo sa rozbiehať, mal by som veľmi dobrú šancu. Musím sa však na to pozerať pozitívne. Môžem byť rád, že po včerajšom páde som sa dobre cítil a mal šancu bojovať o víťazstvo,“ reagoval van Aert pre Eurosport.

Z pretekov v posledných dňoch odstúpilo niekoľko pretekárov. Vo štvrtok nenastúpil na štart Michael Morkov z tímu Astana. Ten mal ako prvý na tohtoročnej Tour pozitívny test na koronavírus.

Už v predchádzajúcej etape sa necítilo dobre viacero pretekárov a v časovom limite nestihol prísť do cieľa Fred Wright. „Mám pocit, akoby sa v pelotóne šírila nejaká choroba,“ reagoval ešte v stredu Wright.

Vo štvrtok odstúpilo alebo nestihlo limit spolu 6 jazdcov.