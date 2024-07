Vingegaaard plakal v cieli: Neveril som, že sa vrátim. Teraz viem, že môžem vyhrať celú Tour

BRATISLAVA. Očakávania pred Tour de France 2024 boli veľmi nízke. Ťažko ich mať od pretekára, ktorý ležal v apríli niekoľko dní na jednotke intenzívnej starostlivosti so zlomenými rebrami, kľúčnou kosťou a pneumotoraxom pľúc. Program, etapy, výsledky - Tour de France 2024 Keď Jonas Vingegaard tvrdo narazil na zem vo vysokej rýchlosti na pretekoch Okolo Baskicka, bol to desivý moment. Ležal nehybne, rozbehli sa k nemu tímoví kolegovia, či nepotrebuje pomoc.

Neskôr Vingegaard priznal, že si myslel, že zomrie a aj pád ho nútil prehodnotiť niektoré jeho postoje. Pád a náraz v Baskicku bol veľmi tvrdý.

Zo zranení sa však zotavil. O tri mesiace neskôr je na Tour. Už to bolo veľké víťazstvo, že vôbec sa dokázal pripraviť na najväčšie preteky sveta.

Ako pravý šprint Teraz senzačne vybojoval na Tour etapové víťazstvo. Na teréne, ktorý viac pasuje jeho najväčšiemu rivalovi Tadejovi Pogačarovi a dokázal ho zdolať v priamom súboji pred cieľovou páskou. Bol to duel súboj v miernom stúpaní. Pogačar sa rozbiehal zozadu, ale Vingegaard nepoľavoval. Stále sa držal mierne vpredu. Pred páskou obaja "hodili bicykel" do cieľa ako v pravom šprintérskom súboji a Vingegaard o pár centimetrov zvíťazil.

V cieli plakal. Dojatie nezakrýval. Vybojoval jedno z najväčších víťazstiev kariéry. V minulosti pôsobil chladným dojmom, teraz ho premohli emócie. Je zázrak, že sa dokázal nielen zotaviť, ale v krátkom čase aj dobre pripraviť na Tour. „Je to pre mňa veľmi emotívne. Po páde a zraneniach som sa dokázal zotaviť a vrátiť späť. Všetko, čím som si prešiel za posledné mesiace, mám stále pred očami. Nikdy by som to nedokázal bez podpory mojej rodiny,“ hovoril so slzami Vingegaard. Víťaznú etapu venoval svojej rodine.

Etapa vedúca cez Centrálny masív mala byť korisťou Pogačara a tím UAE Emirates nastupoval na štart s jasným plánom zaútočiť, získať bonusové sekundy a navýšiť svoj náskok v celkovom poradí. Chcel zlomiť odpor súperov a poistiť si prvé miesto. Pogačar mohol rozhodnúť Tímoví kolegovia držali od štartu v pelotóne vysoké tempo a nedovolili úniku veľký odstup, aby sa mohol Pogačar rozbehnúť k víťazstvu. „Toto bol náš plán. V prudkom stúpaní sme chceli udrieť. Bol to od nás výborný tímový výkon a odmakali sme si to. Náročný deň v kancelárii,“ hovoril Joao Almeida. Práve keď sa cesta na Puy Mary najviac dvíhala, oprel sa do pedálov a zo skupiny favoritov vystrelil. Bolo to pár sekúnd a Pogačar bol preč. Zdalo sa, že nič ho nemôže zastaviť.

Za ním sa snažili zmobilizovať svoje sily Remco Evenepoel, Primož Roglič aj Vingegaard, ale Pogačar sa im rýchlo vzdialil. Do cieľa ostávalo 30 kilometrov. V klesaní dokázal svoj náskok pred Vingegaardom s Rogličom natiahnuť na 30 sekúnd. To však bolo všetko. Od tejto chvíle sa z útočníka stala korisť a Vingegaard sa obetavým výkonom postupne na Pogačara dotiahol. V súboji na páske ho dokonca zdolal. Pritom doteraz sa ešte nikdy nestalo, aby Pogačar prehral šprint vo dvojici. Zakaždým vyhral. Jeho sériu zastavil dvojnásobný víťaz Tour. „Pred tromi mesiacmi som ani nepomyslel na to, že budem bojovať o víťazstvo," hovoril Vingegaqard.

„Jeho nástup bol veľmi silný. Nemyslel som si, že ho dobehnem, ale nevzdával som sa a bojoval som. Postupne som sa naňho dotiahol. Prekvapilo ma, že som ho dokázal zdolať v šprinte.“ V posledných kilometroch etapy bol najsilnejším. DOkázal zneutralizovať nástup Pogačara a ešte ho zdolal. Pritom toto nie je etapa, ktorá by bola v jeho prospech. Viac mu pasujú dlhé stúpania. Vďaka tomu, čo sa odohralo v stredu si aj tím Visma aj sám Vingegaard vyskúšali, že je v ich silách Pogačara zdolať. Dán tak prvý raz povedal, že verí vo svoje víťazstvo. Po tretí raz. „Naozaj som neveril, že sa budem schponý vrátiť na túto úroveň. Vedel som, že to nebude zlé,a le že budem takto dobrý, tak to mi nenapadlo. Pochyboval som o sebe a rozhodn som nemyslel na to, že vyhrám etapu. Ale teraz verím, že dokážem vyhrať celú Tour. Za bežných okolností dosiahnem svoje maximum v druhom a treťom týždni. Dúfam, že teraz to bude rovnaké," dopilnil pre oficiálnu stránku. Potvrdil, že je veľký bojovník V tíme Visma sa po etape oslalovalo. V takýto výsledok ani nedúfali. Pred pretekmi museli robiť mnoho kompromisov pre zranenia jazdcov.. Etapové víťazstvo po takých náročných týždňoch je pre nich zadosťučinením. „Mám z Jonasa obrovskú radosť. Už v úvode Tour ukázal, že je silný, ale že teraz dokázal ešte vyhrať etapu, ktorá pasovala Tadejovi? On je prosto legenda,“ hovoril pre Eurosport manažér tímu Visma Richard Plugge. VIDEO: Zostrih 11. etapy Tour 2024



„Jonas je obrovský bojovník. Je neskutočné, čo dokázal. Po Pogačarovom útoku mu hovoril Griescha Niermann, aby sa nevzdával, aby si v zjazde trochu oddýchol. Stále ho povzbudzoval a motivoval. Nakoplo ho, keď zistil, že sa na Pogačara doťahuje,“ opisoval športový riaditeľ Frans Maassen.

Pogačar sa v rozhovoroch po etape nepripúšťal žiadne porazenecké reči. Naopak hovoril optimisticky. „Pre Jonasa to bol dobrý deň, ale rovnako aj pre mňa. Nemyslím si, že by som dnes mentálny súboj s ním. Klobúk dolu, že vyhral v šprinte, ale myslím, že sme s Jonasom na rovnakej úrovni. V Pyrenejach nás čakajú iné stúpania a na ne som pripravený lepšie,“ hovoril Pogačar po etape. „Bol to náročný deň, ale užil som si to a budem rád, ak Tour bude takto pokračovať. Jonas je v najlepšej forme. Čaká nás férový súboj.“ UAE prihrali víťazstvo súperovi Bývalý profesionál Michael Rassmusen si myslí, že Pogačarovi v závere etapy došla energia. Doplatil na to, že prestal jesť. V závere etapy si pýtal občerstvenie, lenže za ním neolo tímové auto UAE Emirates, ale len neutrálna podpora a tak energeticky´gél ani tyčinku nedostal. Vysvetľovalo by to, prečo mal v posledných kilometroch viac síl Vingegaard. „UAE Emirates to znovu pokašľali s dopĺňaním energie. Dnes mohli rozhodnúť, miesto toho to prihrali priamo do rúk tímu Visma," napísal Rassmusen na sieti X. Pogačar je v žltom drese lídra, ale Tour sa nekončí. Odstup pred druhým v poradí Remcom Evenepoelom síce navýšil na 66 sekúnd, ale Vingegaard svoju stratu stiahol o sekundu na 1:14 min. Najmä však ukázal, že o žltý dres bude ešte tuho bojovať a v poslednom týždni môže Slovinca zo žltého dresu pokojne vyzliecť.