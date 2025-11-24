Slovenky si pripísali prvé víťazstvo na šampionáte. Muži nestačili na Holanďanov

LAHTI. Slovenskí reprezentanti v curlingu prehrali prvý z dvojice pondelňajších zápasov na majstrovstvách Európy B-divízie vo fínskom Lahti.
V dopoludňajšom programe podľahli výberu Holandska 4:6 a po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Slovákov čaká podvečer súboj proti Belgicku, ktoré má bilanciu 3-0 a je na čele tabuľky.
Prvé víťazstvo si vo svojom štvrtom dueli na šampionáte pripísala slovenská ženská reprezentácia. V pondelok si poradila s Anglickom 8:4 a v utorok nastúpi proti Poľsku.
Curling - B-divízia ME v Lahti
Muži:
Holandsko - Slovensko 6:4
Ženy:
Anglicko - Slovensko 4:8