Slovenky si pripísali prvé víťazstvo na šampionáte. Muži nestačili na Holanďanov

Curling, ilustračná fotografia.
Curling, ilustračná fotografia. (Autor: Facebook/Slovenský curlingový zväz)
TASR|24. nov 2025 o 16:08
Slovákov ešte čaká podvečer súboj proti Belgicku.

LAHTI. Slovenskí reprezentanti v curlingu prehrali prvý z dvojice pondelňajších zápasov na majstrovstvách Európy B-divízie vo fínskom Lahti.

V dopoludňajšom programe podľahli výberu Holandska 4:6 a po troch dueloch majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry. Slovákov čaká podvečer súboj proti Belgicku, ktoré má bilanciu 3-0 a je na čele tabuľky.

Prvé víťazstvo si vo svojom štvrtom dueli na šampionáte pripísala slovenská ženská reprezentácia. V pondelok si poradila s Anglickom 8:4 a v utorok nastúpi proti Poľsku.

Curling - B-divízia ME v Lahti

Muži:

Holandsko - Slovensko 6:4

Ženy:

Anglicko - Slovensko 4:8

