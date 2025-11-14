Ostrov z Karibiku blízko k historickému úspechu. Podiel má na tom aj tréner Advocaat

HAMILTON. Futbalisti Curacaa majú po štvrtkovom víťazstve 7:0 nad Bermudami blízko k premiérovej účasti na majstrovstvách sveta.

V záverečnom kole severoamerickej kvalifikácie im na postup stačí remíza s Jamajkou.

Rozhodnutá zatiaľ nie je ani jedna z troch skupín; v hre o celkovo tri postupové miesta sú stále aj Honduras, Kostarika, Haiti, Surinam a Panama.

Curacao má po piatich zápasoch na konte tri výhry a dve remízy a v tabuľke skupiny B drží jednobodový náskok pred Jamajkou, ktorá vo štvrtok len remizovala s Trinidadom a Tobagom 1:1.

Tím z malého karibského ostrova vedie známy tréner Dick Advocaat z Holandska, pod ktorého správu krajina s počtom obyvateľov podobným Plzni spadá.

Honduras si v skupine C skomplikoval situáciu prehrou 0:2 s poslednou Nikaraguou, napriek tomu má pred duelom s Kostarikou lepšiu východiskovú pozíciu než jeho utorňajší súper aj druhé Haiti, ktoré má rovnaký počet bodov.

V skupine A uspeli Surinam aj Panama a v priamom súboji si to rozdajú o postup. Zatiaľ čo pre Surinam by to bola premiérová účasť medzi elitou, Panama si už zahrala na MS 2018 v Rusku.

Víťazi skupín sa pridajú k USA, Kanade a Mexiku, ktoré majú ako usporiadatelia automatickú účasť.

Dva tímy na druhom mieste s najlepšou bilanciou zabojujú v marcovej medzikontinentálnej baráži.

