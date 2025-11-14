Detinský skrat, výsmech, dav vybuchol. Ronaldo môže pykať ako nikdy predtým

BRATISLAVA. Cristiano Ronaldo sa ešte pred zápasom usmieval. Na tlačovej konferencii si robil žarty, že sa pokúsi byť „dobrý chlapec“ a že domorodci v hľadisku by mu to mohli uľahčiť. „Fanúšikovia tu sa mi naozaj páčia,“ zopakoval dvakrát, akoby potreboval presvedčiť aj seba, aj publikum.
Keď však prišiel výkop, Dublin sa rozhodol ísť vlastnou cestou. Futbalisti Írska v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta doma senzačne zdolali favorizované Portugalsko 2:0.
Smiech sa ozýval z tribún pri každom Ronaldovom dotyku s loptou. Malá skupina fanúšikov s papierikmi „Ronaldo – môžem mať tvoje tričko?“ síce rešpektovala jeho prosbu o pokoj, ale ostatní nie.
Smiech sa zmenil na rev, keď poslal jeden z odkopov vysoko nad bránku. Hoci Portugalsko bolo v prvých minútach dominantné, Íri sa postupne nadychovali. A potom prišla prvá rana.
Hrdina Parrott
Útočník Troy Parrott sa vo vzduchu vzniesol ako muž, ktorý práve odhodil všetky futbalové pochybnosti. Rohový kop a hlavička – 1:0.
„Ak by mala Aviva Stadium (štadión, pozn. red.) strechu, naozaj by skončila niekde pri Rosslare,“ napísal Idenník rish Times.
Írsko - Portugalsko 2:0 (2:0)
Góly: 17. a 45. Parrott
ČK: 59. Ronaldo (Portug.)
To však bol len prvý výstrel.
Chiedozie Ogbene ešte pred prestávkou trafil tyč, a hneď po tom Parrott skóroval druhýkrát.
Potom prišiel moment, ktorý prehlušil všetky góly. Ronaldo v súboji udrel lakťom do chrbta Dara O’Sheu. Najprv žltá. Potom kontrola VAR. A okamžite červená.
Tlieskal ironicky
Dav vybuchol – nie ani tak zo zlomyseľnosti, ale z čistej, nefalšovanej radosti outsidera, ktorý cíti, že môže navždy zmeniť dejiny večera.
Ronaldo odchádzal, tlieskal, ironicky, teatrálne, ako to vie len on. Ukázal palec hore smerom k tribúnam, akoby im chcel povedať: „Skvelá práca, presne to ste chceli.“
A potom prišla výmena názorov s trénerom Írska Heimírom Hallgrímssonom. Ten deň pred zápasom naznačil, že portugalský kapitán sa snaží manipulovať rozhodcov. Ronaldo mu odvetil mávnutím ruky. Po minúte slovných šípov si však obaja podali ruky.
„Ronaldo ma pochválil za to, že som vyvíjal tlak na rozhodcu. Bol to jeho čin, ktorý vyústil do červenej karty, nemalo to so mnou nič spoločné. Pokiaľ som sa mu nedostal do hlavy,“ zdôraznil tréner Írska.
Prvé vylúčenie
Cristiano Ronaldo dostal vo veku 40 rokov svoju prvú červenú kartu ako hráč národného tímu. Stalo sa tak v jeho 226. zápase v národnom drese, prvýkrát po 22 rokoch v seniorskej reprezentácii.
Je to jeho 13 vylúčenie v profesionálnej kariére, jeho 9. s priamou červenou kartou. Šesťkrát bol vylúčený za Real Madrid, päťkrát za Manchester United a raz za Juventus.
Ronaldo bude pykať. Čo mu hrozí?
Ak dostane dvojzápasový trest, vynechá záverečný súboj kvalifikácie proti Arménsku. Ak Portugalsko postúpi priamo na MS, Ronaldo môže prísť aj o prvý zápas majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Zatiaľ čo žlté karty sa podľa pravidiel FIFA neprenášajú, priame červené áno.
Nečakaný hrdina
Zatiaľ čo Portugalčania riešili Ronaldovu frustráciu, Dublin si našiel vlastného hrdinu. Troy Parrott, útočník s kariérou plnou zákrut, sa stal mužom večera.
„Myslím si, že je to asi najlepšia noc, akú som kedy v živote zažil. Nemám slov, ktorými by som to opísal. Všetci vieme, aký dôležitý bol pre nás tento zápas. Som z toho jednoducho ohromený. Neviem, aké slová by som teraz dal. Som nadšený.“