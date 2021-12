Kazdým rokom je lepší. Ronaldo pokoril historickú métu 800 gólov

Na Old Trafford išli hráči Arsenalu do vedenia po kurióznej situácii v 16. minúte. Po rohovom kope domáci Fred nešťastne prišliapol nohu svojmu brankárovi De Geovi, ktorý zostal ležať na bránkovej čiare.

Ten istý hráč však v 69. minúte fauloval Freda a po konzultácii s VAR-om kopali "červení diabli" penaltu. Ronaldo ju premenil prudkou strelu do stredu bránky a zabezpečil domácim víťazstvo.

Na ich lavičke ešte nesedel nový tréner Ralf Rangnick, ktorý po udelení pracovného víza absolvuje debut počas víkendu v dueli proti Crystal Palace.

"Dobre sme vstúpili do zápasu. Ujali sme sa vedenia a kontrolovali sme dianie na ihrisku. Potom sme však začali strácať ľahké lopty v nebezpečnej zóne, kde by k nim nemalo dochádzať.

Nechali sme súperovi priestor a inkasovali sme tesne pred odchodom do šatní. Do druhého polčasu sme znova vstúpili aktívne, ale United opäť potrestali krátky výpadok našej koncentrácie. Dokázali sme vyrovnať a mohli sme ísť znova do vedenia, no všetko bolo inak. Nemali sme nárok pomýšľať na lepší výsledok s tromi gólmi v našej sieti," priznal Arteta.