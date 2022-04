Ronaldo nezvládol emócie a rozbil mobil fanúšikovi. Teraz ho pozýva na zápas

Po stretnutí pri odchode do kabín v návale hnevu udrel do mobilu jedného z domácich fanúšikov a vyrazil mu ho z ruky.

Rád by som sa ospravedlnil za svoj skrat. Ak je to možné, chcel by som pozvať tohto priaznivca na náš zápas na Old Trafforde. Berte to ako gesto fair play a dôkaz, že viem prehrávať," napísal Ronaldo.

Celý incident vyšetrí aj vedenie United.