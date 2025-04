Tím USA posilní aj trojka Slafkovského draftu. Kanada rozšírila realizačný tím

NEW YORK. Hokejistov USA posilnia na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku (9.-25. mája) útočníci Matt Coronato z Calgary a Logan Cooley a Clayton Keller z Utahu. Informoval o tom portál The Hockey News.

Už skôr sa podľa zámorských médií rozhodli štartovať na šampionáte Cutter Gauthier (Anaheim), Will Smith (San Jose) a v hre sú aj brankári Dustin Wolf (Calgary), Jeremy Swayman (Boston) a útočník Blake Coleman (Calgary).

Cooley bol do NHL draftovaný v tom istom roku ako Juraj Slafkovský. Američan putoval do tímu Arizony z tretej priečky, pred ním si ešte New Jersey vybralo obrancu Šimona Nemca.