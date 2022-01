Až osem hráčov Brentfordu pochádza z Dánska. Teraz prichádza najlepší

Opak je však pravdou. Čoskoro tridsaťročný stredopoliar podpísal kontrakt do konca sezóny s anglickým klubom Brentford FC.

„Fanúšikovia Brentfordu si môžu byť istí, že sme vykonali značné úsilie, aby sme zaistili, že Christian je v najlepšej možnej forme na návrat do súťažného futbalu,“ pre theguardian.com vyhlásil riaditeľ Brentfordu Phil Giles.

„Využili sme neuveriteľnú príležitosť priviesť do Brentfordu hráča svetovej triedy,“ uviedol tréner Thomas Frank.

„Christian nedávno dostal očkovanie proti Covid-19. Aby splnil pravidlá týkajúce sa vstupu do Anglicka, tento týždeň nebude trénovať,“ uviedol klub.

„S tímom netrénoval sedem mesiacov, ale veľa práce urobil sám. Je fit, budeme ho len musieť dostať do zápasovej formy. Teším sa, že ho uvidím pracovať s hráčmi a personálom, aby sa dostal späť na najvyššiu úroveň. Christian má prinajmenšom schopnosť diktovať hru,“ dodal.

Eriksen strávil šesť a pol sezóny v Premier League v Tottenhame, kým prestúpil do Interu Miláno. Predtým hral za Ajax Amsterdam. Začiatkom januára načrtol svoje tohtoročné ambície.

„Mojím cieľom je hrať na majstrovstvách sveta v Katare. Také boli moje myšlienky po celý čas liečby. Je to cieľ a sen. Či sa dostanem do výberu, to je druhá vec. Ale mojím snom je vrátiť sa. Som si istý, že môžem, pretože fyzicky som v top forme,“ uviedol Christian Eriksen.