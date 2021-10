Slováci už sú prakticky bez šance, Chorváti neinkasovali stovky minút

Po piatkovej prehre 0:1 v Rusku sa už v pondelok predstaví na pôde ďalšieho favorita a lídra H-skupiny Chorvátska, pričom proti úradujúcemu vicemajstrovi sveta sa pokúsi obstáť so cťou.

Chorváti to majú vo svojich rukách

Keď budeme efektívnejší, budeme zbierať body, ale momentálne to tak nie je," povedal tréner SR Štefan Tarkovič, ktorého tím klesol o bod za Slovinsko na štvrtú priečku v tabuľke.

"Ja nemám čo hráčom vyčítať. Nemôžem povedať, že by nechceli. Boli sme dominantnejší, ale vo finálnej fáze sme nepremenili príležitosti.

Po nej majú Chorváti postup na MS do Kataru vo vlastných rukách. Pri rovnosti bodov majú o tri góly lepšie skóre ako Rusi, prijateľnejší žreb a výhodu domáceho prostredia v záverečnom kvalifikačnom vystúpení práve proti Rusom.

V septembri na Tehelnom poli jeho zverenci dokázali s Chorvátskom odohrať vyrovnanú partiu, no napokon prehrali 0:1 po góle Marcela Brozoviča zo záveru stretnutia.

"Gratulujem chlapcom k víťazstvu. Boli sme trpezliví a koncentrovaní, disciplinovaní a zodpovední. Bolo to dobré. Mali sme veľa šancí, veľa sme ich premrhali, ale nervózni sme neboli.

Strelec tretieho gólu Chorvátov Marko Livaja pred zápasom so Slovenskom uviedol: "V Osijeku to nebudeme mať ľahké. Slováci sú skúsení, majú dobrých hráčov, ale sme favoriti a ak urobíme maximum, nemali by byť žiadne problémy."

Zápas na 17-tisícovom štadióne Gradski Vrt v Osijeku má úvodný výkop v pondelok o 20.45 h, v priamom prenose ho odvysiela RTVS na Jednotke. Textový prenos ponúkneme na Sportnet.