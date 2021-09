Nemajú veľa peňazí, ale dobrú genetiku. Chorvátsko produkuje svetové esá športu

To, čo je pre Slovákov veľký úspech, je pre Chorvátsko samozrejmosť.

"Aj tu v Chorvátsku sa väčšina ľudí pýtala, ako je to možné," tvrdil novinár Vedran Buble z webu index.hr.

Na nedávnych majstrovstvách Európy vypadli Chorváti v osemfinále so Španielskom, po predĺžení skončil zápas 3:5.

„Nemáme taký silný tím ako v roku 2018, niektorí hráči šli do dôchodku,“ tvrdil chorvátsky novinár Vedran Babič z denníka Slobodna Dalmacija.

Z Chorvátov, ktorí vyhrali Ligu majstrov, by sa dal zostaviť minimálne jeden tím.

"Vždy sme mali vynikajúcich futbalistov. Športovci sú vo všeobecnosti najlepšími chorvátskymi veľvyslancami, takže je to aj ďalšia motivácia,“ dodal novinár Babič.

Modrič získal pred troma rokmi Zlatú loptu pre najlepšieho futbalistu sveta. V ére samostatnosti sa žiadny slovenský futbalista nedostal ani do prvej tridsiatky.

Pre futbalistov zo Slovenska je aj účasť vo finále najprestížnejšej klubovej súťaže v rovine sci–fi. Dosiaľ sa to žiadnemu nepodarilo.

Zo slovenských klubov to vyšlo iba Košiciam, Petržalke a Žiline. Raz.

Dinamo Záhreb hrá pravidelne skupinovú fázu európskych pohárov, až sedemkrát si vybojovalo účasť v základnej skupine Ligy majstrov. Raz to dokázal aj Hajduk Split.

„Nie je to v systéme. Ten by mohol byť oveľa lepší. Chýbajú nám financie, sponzori,“ vysvetľuje bývalý tréner basketbalistov Interu Bratislava Aramis Naglič.

V krajine je iba päť štadiónov, ktoré vyhovujú požiadavkám Európskej futbalovej únie (UEFA). Ostatné chátrajú a nové sa nestavajú.

„Politici investujú málo do zdravia a vzdelania. A do športu? Ešte menej. Je to mizerné. Sme jednou z posledných krajín, ktorá nemá národný futbalový štadión. Posledný štadión postavili ešte za bývalej Juhoslávie,“ potvrdil Predrag Žukina z denníka Jutarnji list.