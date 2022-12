20. deň MS: Modrič a spol. sú ako štát a Pelé hovorí v Katare po slovensky

DAUHÁ. Predstavte si, že majstrovstvá sveta vo futbale sa hrajú v tradičnom letnom termíne a vy trávite slnečný júl na jadranskom pobreží. Nepochybne by to bol úžasný zážitok. Chorvátsko sa po štyroch rokoch znovu kúpe vo futbalovej extáze.

Ak by sme paralelu toho, čo dokázali Chorváti, hľadali v slovenskej športovej histórii, najviac by sa k tomu priblížil zápas hokejovej reprezentácie v semifinále na zimnej olympiáde vo Vancouvri proti Kanade. Akurát, že Slovákom to, na rozdiel od Chorvátov, vtedy nevyšlo.

"Toto je zázrak! Sláva všetkým chlapcom. Vyradili sme najväčšieho favorita. Nikdy nás nepodceňujte! Ale toto nie je náš koniec," vravel po zápase pre médiá so slzami v očiach tréner Dalič a pokračoval: "Chápem, že mnoho ľudí chorvátske úspechy prekvapujú, ale mali by sa prestať čudovať, lebo bez kvality by sme to nezvládli."