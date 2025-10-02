Chladoňová zatienila v závere celú ženskú elitu, Schwarzbacher hovorí o katastrofe

BRATISLAVA. Európsky šampionát v cyklistike sa začal zostra. Hneď v prvý súťažný deň bola na programe takmer polovica medailových disciplín.
Poltucet časoviek priniesol podobne ako na nedávnych MS víťazstvá Marlen Reusserovej, Remca Evenepoela a holandského juniora Michiela Mourisa, no tiež štyri slovenské umiestnenia v najlepšej pätnástke.
Po striebre zo svetového šampionátu patrila k ašpirantkám na cenný kov Viktória Chladoňová, ale vo Francúzsku to nepotvrdila. Skončila deviata, keď na víťaznú Federicu Venturelliovú stratila 82 sekúnd.
Obe stáli minulý týždeň spolu na pódiu, Slovenka dokonca na vyššom stupienku, ale trať do Étoile-sur-Rhône lepšie sadla jej talianskej súperke.
"Po MS som dúfala, že tu môžem vyhrať, pretože trať mi sedela viac. Je tu veľa silných pretekárok, no som šťastná, že som bola v cieli prvá," povedala v rozhovore pre Európsku cyklistickú úniu (UEC).
Vančo: Nie každý terén nám sedí
Hoci sa Chladoňová do medailovej hry nezapojila, nemožno hovoriť o nejakom prepadáku. Každá časovka je odlišná z hľadiska profilu či iných faktorov.
"Boli tam zvlnené úseky, ale trať bola prevažne rovinatá. Situáciu dosť komplikoval vietor, čo mne až tak nesedelo a súperky boli v tomto silnejšie.
S deviatym miestom som spokojná, aj keď to mohlo byť aj lepšie. Dala som do toho všetko," povedala Chladoňová pre Slovenský zväz cyklistiky (SZC).
VIDEO: Viktória Chladoňová po časovke U23 na MS v cyklistike 2025
"Nie každý terén nám úplne sedí. Bol by som rád, keby to ľudia chápali a uvedomovali si špecifiká tejto časovky. Nie vždy musíme získavať cenné kovy," doplnil reprezentačný tréner Jakub Vančo.
Mladej 18-ročnej cyklistike však slúži k cti, že hoci jej šanca na medailu bola fuč, nevzdala sa a ako sama povedala, bojovala až do konca.
Záverečný 1,1 km dlhý kopec s priemerným sklonom 5,2 percenta prešla najrýchlejšie nielen zo všetkých cyklistiek do 23 rokov, ale dokonca časom 3:01,37 min zatienila aj všetky ženy v kategórii elite.
Aj preto vytiahla svoje umiestnenie z dvanásteho na deviate a zároveň potvrdila, že pred pretekmi s hromadným štartom má dobrú formu.
Druhá šanca v piatok
Piatkové preteky budú mať 85,7 km, teda o skoro 34 menej ako v africkom Kigali. Očakáva sa preto intenzívna jazda s vyše 1500 nastúpanými metrami.
Najskôr sa dvakrát pôjde krátky 17-kilometrový okruh, následne dlhý so stúpaním St. Romain de Lerps (7 km, sklon 7,1 %) a potom ešte raz malý s dvojicou krátkych, no dynamických stúpaní.
"Myslím si, že sa to začne deliť už na menšom okruhu a v dlhom stúpaní nastane ďalšia veľká selekcia. Dúfam, že tam vzniknú veľké odstupy a vydržia až na malý okruh," povedala Chladoňová pre Sportnet.
Za najväčšie súperky považuje ženy, ktoré boli v Kigali v top 4 - Francúzku Céliu Geryovú, Španielku Paulu Blasiovú či Talianku Eleonoru Ciaboccovú.
Aj jej bývalý tréner Branislav Kacina si myslí, že profil by mohol mladej Slovenke vyhovovať, no bude veľa závisieť od vývoja a tempa pretekov.
Spolu s ňou sa v pretekoch tradične predstaví aj Sofia Ungerová, ktorá predviedla minulý týždeň sympatický výkon a dlho sa držala v popredí.
Nesklamala ani v časovke na ME, pred kopcom mala iba o 18 sekúnd horší čas ako Chladoňová a napokon obsadila v 36-člennej konkurencii 15. miesto.
Potešil výkon, nie výsledok
V juniorskej kategórii skončila trinásta Nina Andacká a kvarteto slovenských umiestnení v top 15 doplnil v časovke U23 Matthias Schwarzbacher.
Cyklista, ktorý vyhral časovku na mládežníckom Giro d'Italia či na národnom šampionáte, skončil dvanásty, z čoho mal veľmi zmiešané pocity.
VIDEO: Matthias Schwarzbacher po časovke U23 na MS v cyklistike 2025
"Kým na MS to bolo hore-dole a nie o hrubej sile, teraz to bolo opačne. Nevedel som, čo mám po MS čakať, keďže sa mi tam jazdilo veľmi zle.
S výkonom som nadmieru spokojný, ale výsledok je katastrofa," povedal pretekár, ktorý v tejto sezóne jazdil za rozvojový tím UAE Emirates.
Aj Vančo priznal, že od rodáka z Brezna mal veľké očakávania.
"Osobne som očakával, že z našich najlepšie zajazdí Matthias, ktorý má veľmi dobrý aerodynamický posed a vie sa dobre popasovať s časovkou. Mrzí ma, že sa mu nepodarilo dosiahnuť top 10.
Máme však pred sebou ešte veľa štartov a dúfam, že sa v nich ukážeme v čo najlepšom svetle," dodal tréner a zároveň športový riaditeľ.
Druhýkrát na ME bude Schwarzbacher v akcii v sobotu, keď je na programe hromadný štart. Na rozdiel od žien U23 čaká ich mužských kolegov až trikrát stúpanie St. Romain de Lerps, čo predznamená súboj vrchárov.