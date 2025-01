ONLINE: Česko - Švédsko dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov 2025 LIVE (zápas o bronz)

České juniorky mohou přepsat historii! Pokud uspějí a Švédky porazí, získají poprvé dvě medaile za sebou. Dokonale by tak navázaly na loňský stříbrný zázrak ve švýcarském Zugu. Bronz si na krk navlékly zatím dvakrát, a to v roce 2008 v kanadském Calgary a v roce 2014 v maďarské Budapešti.



Švédsko získalo v dosavadní historii juniorského MS pět bronzových medailí, a to v letech 2009, 2010, 2012, 2013 a 2016. Do finále proklouzlo v letech 2018 a 2023. V obou případech z toho bylo stříbro, když v prvním případě podlehlo USA a ve druhém případě nestačilo na Kanadu.