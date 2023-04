Slovákov nalomil rýchly gól súpera, v Česku prišli o svoju víťaznú sériu

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Rozhodlo stredné pásmo a súboje. Tam sme zaostávali. V strednom pásme sme mali hrať jednoduchšie, Česi nám z neho otáčali puky. V záverečnej fáze sme si nepokryli druhú vlnu a z toho sme dostávali góly. Bol to ťažký zápas aj pre brankára, lebo mal momenty, keď mal veľa práce a potom v niektorých fázach menej."

Peter Cehlárik, strelec jediného gólu SR: "Herne sme sa cítili dobre, boli sme silní na puku, ale náš gól prišiel neskoro. Česi využili čo mali. Musíme ísť viac do brány, nie hrať okolo mantinelu. Rišo Pánik hral v našej formácii dobre, je silný na puku, hral po dlhšej dobre. Dáva sa to postupne dokopy."

Martin Gernát, obranca SR: "Celý zápas sme búšili do stredného pásma, Česi to umne bránili. Dali nám na tri góly a potom si to ustrážili. My sme sa nevedeli udržať v útočnom pásme. Musíme hrať viac s pukom."