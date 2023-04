Čo vyviedol Pánik? Na jeho sebavedomú fintu však už nikto nenadviazal

Do stretnutia nenastúpili elitní útočníci Peter Cehlárik a Marek Hrivik. Do prvej formácie sa k Richardovi Pánikovi posunul Jozef Baláž a Róbert Lantoši, ktorý hral na pozícii centra.

Opäť zlý štart

Začiatok stretnutia mal rovnaký scenár ako v prvom prípravnom zápase. Prvá strela na bránku skončila za chrbtom Stanislava Škorvánka. Nikým nekrytý útočník Roman Horák nedal slovenskému gólmanovi šancu. Mal dostatok času, aby presne zamieril.

„Celkom dobre to trafil. Hneď som si povedal, že to chcem hodiť za hlavu a sústrediť sa na ďalšie strely. Potom som sa dostal do zápasu a bolo to celkom dobré. Začal som si viac veriť," komentoval v prenose RTVS brankár Michaloviec.