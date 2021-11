Česi určite zabojujú o Katar v baráži. Pomohla im hladká výhra Francúzov

Priamo na šampionát postúpia z Európy iba víťazi kvalifikačných skupín, tímy na druhých priečkach čaká play off. Do nej sa dostanú ešte dvaja najlepší víťazi skupín LN, ktorí v kvalifikácii neuspeli.

Definitívne o tom rozhodlo sobotňajšie suverénne víťazstvo Francúzska nad Kazachstanom 8:0 v kvalifikačnej D-skupine. Vďaka nemu sa zverenci trénera Jaroslava Šilhavého dostanú do play off prinajhoršom ako jeden z dvoch víťazov skupín Ligy národov.

Česi síce po výhre Walesu nad Bieloruskom 5:1 klesli v E-skupine pred utorkovým záverečným duelom s Estónskom na tretie miesto, ale o play off už neprídu. Vďaka vlaňajšiemu prvenstvu v skupine B2 Ligy národov by boli medzi dvomi postupujúcimi do baráže.