VIDEO: Skalický dostal dištanc. Proti Brnu asistoval a neskôr znížil šance tímu na vyrovnanie

Disciplinárna komisia českej súťaže zastavila činnosť na jedno stretnutie Pavlovi Skalickému z Mladej Boleslavi.
Slovenský útočník bude dodatočne pykať za nedovolený zákrok v domácom zápase rovnakého kola s Brnom. Oznámila to Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja na svojom webe.
Skalický dostal v nedeľnom stretnutí od rozhodcov trest na 5 minút a do konca zápasu za nedovolený zásah do oblasti hlavy alebo krku.
VIDEO: Faul Skalického
Slovenský útočník v 53. minúte nedovolene atakoval Michala Gulašiho pred bránkou.
Skalický bude Mladej Boleslavi chýbať v piatkovom zápase v Pardubiciach.