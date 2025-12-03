VIDEO: Skalický dostal dištanc. Proti Brnu asistoval a neskôr znížil šance tímu na vyrovnanie

Pavol Skalický (vľavo) a vedľa neho krajan Róbert Lantoši.
Pavol Skalický (vľavo) a vedľa neho krajan Róbert Lantoši. (Autor: Facebook/BK Mladá Boleslav)
3. dec 2025 o 09:45
Už v stretnutí proti Brnu dostal od rozhodcov trest na 5 minút a do konca zápasu.

Disciplinárna komisia českej súťaže zastavila činnosť na jedno stretnutie Pavlovi Skalickému z Mladej Boleslavi.

Slovenský útočník bude dodatočne pykať za nedovolený zákrok v domácom zápase rovnakého kola s Brnom. Oznámila to Asociácia profesionálnych klubov ľadového hokeja na svojom webe.

Skalický dostal v nedeľnom stretnutí od rozhodcov trest na 5 minút a do konca zápasu za nedovolený zásah do oblasti hlavy alebo krku.

VIDEO: Faul Skalického

Slovenský útočník v 53. minúte nedovolene atakoval Michala Gulašiho pred bránkou.

Skalický bude Mladej Boleslavi chýbať v piatkovom zápase v Pardubiciach.

Česká hokejová extraliga

    dnes 09:45
