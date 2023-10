Sezónu v NHL otvorí Černák, Slafkovský na úvod proti Torontu

NEW YORK. V noci z utorka na stredu sa začína základná časť novej sezóny NHL. Na súpiskách tímov sa nachádza šesť slovenských hokejistov.

Avšak toho si v zostave prvého tímu ponechali zrejme iba z dôvodu pravidiel o platovom strope a na premiéru by si mal ešte počkať.

Na farme budú o povolanie do NHL bojovať vlaňajší debutanti Miloš Kelemen (Arizona) a Pavol Regenda (Anaheim). Do prvého tímu Seattlu sa chce dostať Marián Studenič, ktorý v posledných rokoch hrával aj v NHL za New Jersey a Dallas.

Vo farmárskych tímoch by mali začať sezónu aj Martin Pospíšil (Calgary), Patrik Koch (Arizona), Martin Chromiak (Los Angeles), Samuel Kňažko (Columbus), Filip Mešár (Montreal) a Adam Sýkora (NY Rangers).