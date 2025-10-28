Slováci vstúpili do kvalifikácie víťazne. Proti Bulharom hrali veľkú časť v presilovke

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti do 17 rokov vstúpili úspešne do prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku.
V utorkovom dueli zdolali v Poprade Bulharsko 1:0 gólom Šimona Ševčíka zo 42. minúty.
Bulhari dohrávali zápas v desiatich po vylúčení brankára Alexandra Panajotova v 30. minúte.
V ďalšom stretnutí kvalifikačnej skupiny zdolali Švajčiari v Spišskej Novej Vsi San Maríno 2:0.
Kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza
10. skupina:
Švajčiarsko - San Maríno 2:0
Bulharsko - Slovensko 0:1 (0:1)
Gól: 42. Ševčík
ČK: 30. Panajotov (Bulharsko)