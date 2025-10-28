Slováci vstúpili do kvalifikácie víťazne. Proti Bulharom hrali veľkú časť v presilovke

Slovenskí futbalisti do 17 rokov.
Slovenskí futbalisti do 17 rokov. (Autor: Vladimír Dančík)
Jediný gól Slovenska strelil Šimon Ševčík.

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti do 17 rokov vstúpili úspešne do prvej fázy kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku.

V utorkovom dueli zdolali v Poprade Bulharsko 1:0 gólom Šimona Ševčíka zo 42. minúty.

Bulhari dohrávali zápas v desiatich po vylúčení brankára Alexandra Panajotova v 30. minúte.

V ďalšom stretnutí kvalifikačnej skupiny zdolali Švajčiari v Spišskej Novej Vsi San Maríno 2:0.

Kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza

10. skupina:

Švajčiarsko - San Maríno 2:0

Bulharsko - Slovensko 0:1 (0:1)

Gól: 42. Ševčík

ČK: 30. Panajotov (Bulharsko)

Tabuľka 10. skupiny

Reprezentácie

dnes 19:12
